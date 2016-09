Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen macOS Sierra Public Beta: Installieren oder nicht? Erfahrungsberichte. Mit der Public Beta von macOS Sierra gibt es erstmals eine Möglichkeit für normale Anwender, das neue Betriebssystem zu installieren. Der Name "Public Beta" suggeriert auch, dass die Software reif sei, um von der allgemeinen Öffentlichkeit benutzt zu werden. Aber trifft das auch zu? Nach unseren Erfahrungen ist diese Beta-Version noch ziemlich wacklig. Andere Berichte aus dem Web sprechen aber von einer besonders stabilen Software, verglichen mit früheren Betas. Also was soll man tun? Installieren oder nicht? Um diese Frage zu klären, bitten wir unsere Zuschauer darum, ihre eigenen Erfahrungen mitzuteilen. Außerdem führen wir noch einmal die wichtigsten Funktionen von macOS Sierra vor und zeigen, wie zuverlässig diese bereits arbeiten. (Spielzeit: 56 Minuten.)

