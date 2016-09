Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen AirDrop für Mac und iOS: Troubleshooting, Tricks und Kuriositäten Mit AirDrop kann man Dateien zwischen Macs und iOS-Geräten austauschen, ganz ohne Netzwerk-Gefummel oder Konfiguration. Die Realität sieht anders aus. Mal funktioniert es, mal nicht. Mal tauchen die gewünschten Personen auf, mal nicht. Was ist da los? Tatsächlich kann man die meisten Fehlerquellen auf einige wenige Aspekte reduzieren. Wir erläutern diese Aspekte und führen vor, was man konkret tun kann, damit es zuverlässiger funktioniert. Wir erklären auch, wie AirDrop technisch funktioniert und welches Räderwerk hinter den Kulissen arbeitet. Dadurch wird deutlich an welchen Stellschrauben man drehen kann, wenn's mal hakt. Interessant ist dabei das Zusammenspiel aus lokalem Netz und der iCloud, denn beides greift hier ineinander. (Spielzeit: 43 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig