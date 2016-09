Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen macOS Sierra: Soll man den Sprung in die Cloud wagen? Mit macOS Sierra schlägt Apple ein neues Kapitel auf: Der gesamte Desktop und der Dokumente-Ordner sollen in die Wolke wandern, sofern der Anwender diese Funktion aktiviert. Hier überschreitet Apple eine Linie, die für die meisten von uns bisher tabu war. Daher stellt sich in diesen Wochen für viele Anwender die Frage, ob man mitmacht oder nicht. Was spricht dafür? Was dagegen? Warum soll es überhaupt nützlich sein? In welchem Szenario wäre es überflüssig oder schädlich? Und was ist mit der Datensicherheit? Wir diskutieren diese Fragen anhand konkreter Szenarien. Das Ziel des Beitrags ist, jedem Zuschauer eine Reihe von Argumenten vorzulegen, anhand derer er für sich selbst entscheiden kann, wie er sich verhalten möchte. (Spielzeit: 40 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig