jetzt buchen iOS 10 Public Beta: Installieren oder nicht? Mit der ersten Public Beta für iOS 10 nähert sich Apple langsam der finalen Version. Aber der Weg ist noch weit. Da fragt man sich, ob man die Installation bereits wagen sollte? Lohnen die neuen Funktionen das Risiko? Oder sollte man besser abwarten? Wir zeigen, was sich seit der vorherigen Beta-Version (die es nur für Entwickler gab) geändert hat und was uns beim Testen aufgefallen ist. Wir möchten einen Eindruck vermitteln, wie viele Fehler noch im System stecken und wie schwerwiegend sie sind. Einige der gezeigten Bereich sind iMessage, Siri, Maps, Music und zahlreiche neue Einstellung fürs System. Wir fragen die Tester unter unseren Zuschauern in einem Voting, ob sie eine Installation empfehlen würden oder nicht. (Spielzeit: 52 Minuten.)

