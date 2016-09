Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen watchOS 3.0: Erster Blick auf die Beta-Version watchOS 3.0 ist für die Anwender vermutlich ein kompletter Neustart. Was man bereits abgeschrieben hatte, weil es nicht gut funktioniert hatte, wird wieder attraktiv. Das gut gemeinte Konzept aus Apps, Glances und Komplikationen war viel zu langsam und viel zu technisch. Nun soll alles einfacher, schlanker und vor allem schneller werden. Unser erster Blick auf die Beta-Version zeigt, dass Apple diese Ziele in den meisten Fällen erreicht. Natürlich nur, wenn die Anwender sich tatsächlich umgewöhnen und sich auf die neue Bedienung einlassen. Wir zeigen in dieser Sendung, wie die neue Bedienung aussieht und wie es technisch realisiert wurde. Wir zeigen das neue Dock, die neuen Ziffernblätter mit ihren Komplikationen und viele kleine Details. (Spielzeit: 47 Minuten.)

