Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Mini-Workshop: Filme bearbeiten mit QuickTime QuickTime ist vor allem ein Player zum Abspielen von Filmen. Aber man kann ihn mittlerweile auch als kleines Werkzeug einsetzen. Beispielsweise kann man damit mehrere Clips zusammenfügen, um damit einen kurzen Urlaub zu dokumentieren. Die einzelnen Clips lassen sich kürzen, zerschneiden und neu arrangieren. Anschließend lädt man das Ergebnis per Mausklick zu Youtube hoch oder versendet es per Email. Sogar Screencasts sind möglich, bei denen man sich selbst und den Monitor-Inhalt aufnimmt, etwa um eine Funktion zu demonstrieren. Eine der besten Möglichkeiten besteht in der Automatisierung: Ganze Filmsammlungen kann man mit wenig Aufwand komprimieren, ohne dass man dafür eine spezielle App bräuchte. Oder man erzeugt eine Audio-Version für den iPod. In einem kurzen Mini-Workshop zeigen wir diese Wunder anhand einfacher Beispiele und Anleitungen. (Spielzeit: 39 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig