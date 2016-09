Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Keynote-Vorschau: iPhone 7 In wenigen Tagen wird Apple das neue iPhone 7 vorstellen. Das iPhone ist das erfolgreichste Produkt aller Zeiten, und vermutlich für lange Zeit. Sowohl in Stückzahlen als auch bei den Profiten war kein Produkt jemals erfolgreicher, weder das Automobil, noch der Fernseher oder Windows 95. Eigentlich müssten wir völlig aus dem Häuschen sein vor Spannung. Aber wieder einmal scheint schon lange vorher festzustehen, was Apple vorstellen wird. Wo bleibt noch die Überraschung? Manche Leute sagen, das iPhone 7 wird langweilig. Andere sagen, dass die technischen Änderungen durchaus umfangreich und bedeutsam sind. Wir untersuchen die Gerüchte und diskutieren, was sie wert sind und wie gut das iPhone 7 damit wäre. (Spielzeit: 74 Minuten.)

