Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Keynote-Vorschau: Apple Watch 2 Während es beim kommenden iPhone 7 jede Menge sehr präziser Gerüchte, Fotos und Bauteile gibt, hört man vom der Apple Watch 2 nicht viel. Es sind eher vage Spezifikationen, wie etwa "ein bisschen dünner" oder "etwas mehr Akku". Vielleicht liegt es daran, dass das Interesse der Industrie an solchen Leaks noch nicht so hoch ist wie bei den Smartphones. Vielleicht gibt es aber auch nicht viel zu berichten. Das wäre erstaunlich. Denn es ist offensichtlich, dass Apple möglichst schnell zu sehr deutlichen Verbesserungen kommen muss. Ansonsten wird die Öffentlichkeit das Interesse verlieren. Wir schwierig ist das? Wie weit ist Apple von einem Volltreffer entfernt? Reichen 20 Prozent mehr Leistung? Wir diskutieren die aktuellen Gerüchte. (Spielzeit: 35 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig