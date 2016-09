Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Keynote-Stammtisch: iPhone 7 Die Reaktionen auf das neue iPhone 7 scheinen sehr unterschiedlich auszufallen. Für die einen sind die Neuheiten zahlreich und positiv. Die anderen bemängeln das gleich gebliebene Design und das Fehlen von großen technischen Durchbrüchen. Beide Einschätzung sind nachvollziehbar. Was soll man also tun? Bestellen oder auf das nächste Modell warten? In unserem Keynote-Stammtisch tragen wir zusammen, was seit der Keynote an interessanten Details herausgekommen ist. Wie gut ist die neue Kamera? Was genau kann der optische Zoom? Wie viele unserer Zuschauer haben bereits bestellt, und warum? Wie empfindlich könnte das neue "Jet Black" sein? Das alles und mehr diskutieren wir in lockerer Runde, um uns ein besseres Bild der neuen iPhones zu machen. (Spielzeit: 62 Minuten.)

