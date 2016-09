Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Keynote-Stammtisch: Apple Watch 2 Nun ist es also da, das lange erwartete erste Upgrade der Apple Watch. Ist es ein Durchbruch? Wenn man sich die Berichterstattung im Web anschaut, dann wird die Apple Watch kaum erwähnt, etwa so, als hätte Apple die iPods nochmal mit neuen Farben ausgestattet. Die Watch bekam etwas mehr Performance, etwas mehr Akku und GPS. Es ist schwierig, genau abzuschätzen, was das in der Praxis bedeutet. Ist nun endlich alles so flott und flüssig, wie wir es von Anfang an erwartet hatten? Können die App-Entwickler endlich gute Ideen verwirklichen? Oder ist es nicht ausreichend, um einen echten Unterschied herbeizuführen? Beantworten können wir das erst, wenn wir eigene Tests durchgeführt haben. In diesem Beitrag sammeln wir Fakten und Eindrücke, die sich nach der Keynote ergeben haben. (Spielzeit: 44 Minuten.)

