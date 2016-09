Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen iPhone 7: Neue Tests, neue Eindrücke, neue Details Unsere zwei Modelle des iPhone 7 sind noch auf dem Weg zu uns, aber dennoch wollen wir darüber diskutieren, was die ersten Kunden und Testberichte über die Geräte sagen. Außerdem gibt es zahlreiche interessante Infos, die seit der Keynote hinzugekommen sind. Wir realistisch sind die Videos, in denen das neue "Jet Black"-Finish zerkratzt wird? Wie zutreffend ist unser eigener Eindruck aus dem Frankfurter Apple Store, dass der neue Home-Button sich überhaupt nicht wie ein Button anfühlt? Unsere Zuschauer, die ihre iPhones schon geliefert bekamen, nehmen dazu Stellung. Wir sprechen über den neuen A10-Prozessor, der in den ersten Benchmarks eine erstaunliche Leistung zeigt. Dies und mehr gibt's in einer munteren Stunde rund um das iPhone 7. (Spielzeit: 57 Minuten.)

