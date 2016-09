Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen iOS 10: Wie gut ist die finale Version? Das war eine lange Beta-Phase, und sie kam nicht ohne Grund: Apple hatte für viele Bugs und unausgegorene Funktionen im letzten Jahr ein Menge Kritik einstecken müssen. Apples Manager sagten damals, dass es falsch wäre, sich jetzt nur auf die Bugs zu konzentrieren. Sondern gleichzeitig müsse man das Tempo der Innovation beibehalten, sonst fiele man zurück. Die Frage ist, ob Apple dieses Kunststück auch gelungen ist. Denn nun ist die finale Version von iOS 10 gelandet, und es ist gerecht, im Detail und kritisch zu prüfen, wie gut diese Version geworden ist. Tim Cook spricht vom "biggest iOS release ever", und tatsächlich hat er gute Argumente. Auch in unseren Test seit Juli schnitt das System gut ab. In der Sendung zeigen wir einige zentrale Funktionen und deren Umsetzung. (Spielzeit: 84 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig