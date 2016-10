Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Alfred 3: Das unglaubliche Werkzeug für alles! Alfred ist ein sehr dämlicher Name für ein enorm vielseitiges und leistungsfähiges Werkzeug. Es ist allerdings auch sehr schwer, die Funktion mit einem knackigen Begriff zu beschreiben. Es ist eine Art Spotlight-Suche, d.h. man gibt einen Text in ein Suchfeld ein. Aber anders als bei Spotlight kann man mit Alfred nicht nur suchen, sondern auch Aktionen auslösen. Beispielsweise, wenn man "iTunes" eingibt, bekommt man sofort einen kleinen Player angezeigt, oder man kann sich schrittweise durch Playlisten oder Alben hangeln, bis man den gewünschten Titel gefunden hat. Es also nicht nur eine Suche, sondern eine Sammlung nützlicher kleiner Tools und Abkürzungen. Diese kann man zudem selbst erzeugen. Es ist so, also hätte man Spotlight mit dem Automator verheiratet. Aber das klingt irgendwie noch dämlicher als "Alfred". (Spielzeit: 34 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig