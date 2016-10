Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen macOS Sierra: Ist Diktieren jetzt schneller als Tippen? Apple gibt sich derzeit viel Mühe, futuristische Funktionen in ihre Betriebssysteme einzubauen. Dazu gehört künstliche Intelligenz wie Siri, aber auch das Diktieren von Texten per Sprache. Die Diktierfunktion gibt es schon länger, aber mit macOS Sierra lohnt es sich, erneut einen Blick darauf zu werfen. Ist die Spracherkennung mittlerweile so gut geworden, dass man sie produktiv einsetzen kann? Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter: In einem mörderischen Duell wollen wir herausfinden, ob ein Diktat vielleicht sogar schneller ist als das Tippen von Hand. Jörn diktiert einen anspruchsvollen juristischen Text im Wettbewerb mit der Fleisch gewordenen Schreibmaschine Gerd Ohlweiler. Außerdem geben wir gute Tipps, wie man die Diktierfunktion erfolgreich verwendet.

(Spielzeit: 28 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig