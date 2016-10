Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Fenstermanagement für den Mac mit »Magnet« Windows hat seit einigen Jahren echt praktische Funktionen, um Fenster auf dem Display anzuordnen und je nach Bedarf neu zu arrangieren. Das können wir Mac-Anwender uns natürlich nicht gefallen lassen. Abhilfe in der Not schafft eine Software namens "Magnet". Es ist eine Art "Schweizer Taschenmesser" für die Handhabung von Fenstern. Mit simplen Mausgesten können Fenster platziert, vergrößert, verkleinert oder zur Seite geschubst werden. Eine Vielzahl von Tastenkürzeln stehen den erfahrenen Anwendern zur Verfügung. Wir zeigen, was die Software kann, und warum sie auch für gelegentliche Nutzer praktisch sein könnte. Natürlich vergleichen wir sie auch mit den Funktionen, die bereits im Betriebssystem eingebaut sind. (Spielzeit: 20 Minuten.)

