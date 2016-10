Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Die besten iPhone-Apps zum Nachbearbeiten von Fotos Bildbearbeitung auf dem iPhone oder iPad ist erstaunlich gut geworden. Funktionen, die in letzten Jahren nur für Photoshop oder Lightroom verfügbar waren, gibt es jetzt für ein paar Euro, und ohne den Ballast dieser riesigen Programme. Die Preise sind so niedrig, dass man praktisch nichts falsch machen kann. Es lohnt, etwas zu experimentieren. Wir zeigen in dieser Sendung eine Reihe von Apps, die uns besonders positiv aufgefallen sind, weil sie über die Fähigkeiten von Apples eigener Foto-App weit hinausgehen und diese gut ergänzen. Sie sind einerseits leistungsfähig, andererseits aber einfach zu bedienen. Es ist damit möglich, gute Fotos spektakulär zu verbessern, und schlechte Fotos halbwegs gut aussehen zu lassen. (Spielzeit: 40 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig