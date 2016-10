Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Hello again! Der große Abend rund um die Zukunft des Macs (1) Endlich geht es wieder um den Mac! In der kommenden Keynote will Apple angeblich zeigen, wie die neuesten Entwicklungen aussehen. In einem großen Themenabend untersuchen wir in drei Beiträgen, wie es bei den einzelnen Modellreihen weitergehen wird. Im ersten Beitrag geht es vor allem um die neuen MacBook Pro, den Flaggschiffen und Technologieträgern bei Apples Laptops. Wird es eine komplett neue Generation geben? Sicher scheint zu sein, dass es eine neue Tastatur geben wird, mit einem OLED-Streifen anstelle der Funktionstasten. Und sonst? Bleiben die bisherigen Schnittstellen? Wird Apple auf ungebremste Leistungsfähigkeit setzen, oder zwingt eine extrem flache Bauweise zu Kompromissen? (Spielzeit: 52 Minuten.)

