jetzt buchen Hello again! Der große Abend rund um die Zukunft des Macs (2) Im zweiten Teil geht es um die Modellreihen, die im ersten Teil nicht zur Sprache kamen. Die iMacs sind dabei sehr interessante Geräte. Einerseits könnte man meinen, sie haben eine Art "perfektes Endstadium" erreicht, mal abgesehen von kleineren Veränderungen. Andererseits ist die Idee eines "iMac Pro" ziemlich verlockend, aber das wäre technisch eine große Herausforderung. Vielleicht geht der iMac aber in eine andere Richtung, nämlich in die des MacBook 12": Noch dünner, noch modischer, aber mit eher geringer Leistung. Und der Mac Mini? Ist der für Apple noch von Interesse? Auch dort wären spektakuläre Änderungen möglich, seit Apple in der Lage ist, winzig kleine Mainboards zu bauen. Kommt da vielleicht eine große Überraschung? (Spielzeit: 36 Minuten.)

