jetzt buchen RAW-Fotografie mit dem iPhone: Wie es funktioniert und was man braucht Seit dem iPhone 6S beherrscht das iPhone auch Fotografien im RAW-Format. Dieses Format wird von Profis verwendet, weil es viel bessere Möglichkeiten bietet, ein Bild nachträglich zu verbessern. Damit ist nicht gemeint, dass man einen verrückten Filter anwendet. Sonder damit ist gemeint, dass schwierige Belichtungen (etwa Gegenlicht oder Schatten) bessere Ergebnisse liefern, sodass man näher an das herankommt, was das Auge sehen konnte. Für ambitionierte Hobby-Fotografen ist es also interessant, sich das RAW-Format näher anzusehen (außerdem macht's Spaß). Stefan Bienewald und Gerd Ohlweiler erklären, was genau bei der RAW-Fotografie passiert, wie die iPhones dabei zu bewerten sind, welche Apps sich empfehlen, und was man am Ende davon hat. (Spielzeit: 58 Minuten.)

