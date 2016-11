Neue Anmeldungen im Forum für kurze Zeit möglich

Wer Spaß daran hat, sich in unserem feinen Forum zu beteiligen (und wer hätte das nicht?), kann sich jetzt wieder registrieren. Die Registrierung ist nur für kurze Zeit möglich und wird danach wieder geschlossen. Der Grund dafür, dass die Registrierung die meiste Zeit geschlossen ist, liegt in einem enormen Spam-Aufkommen.



Wer sich neu registriert, sollte bedenken, dass wir die "echten" Anmeldungen unterscheiden müssen von einer riesigen Menge an Spam, der zur gleichen Zeit hereinstürzen wird. Es ist daher empfehlenswert, erstens einen sinnvollen Usernamen zu wählen (und nicht: amadasexybitchyxc253), und zweitens eine Email-Adresse einzutragen, die nicht nach einem Spam-Postfach aussieht. Die besten Chancen haben Anmeldungen mit einer Adresse von icloud.com oder mac.com.