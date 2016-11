Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die Technik des MacBook Pro 13" Im dritten Teil unserer kleinen Serie dreht sich alles um die zwei 13"-Modelle. Was genau sind die Unterschiede? Tatsächlich bestehen die wichtigsten Unterschiede in technischen Details, die nicht auf Apples Webseite stehen. Wir zeigen in diesem Beitrag, um was es dabei geht und wie es sich in der Praxis auswirkt. Dabei stellt sich heraus, dass das kleinere 13"-Modell (ohne Touch Bar) ein Spezialfall ist, für Anwender, die genau wissen, was sie brauchen. Wir führen außerdem einen Vergleich mit den früheren Modellen durch, sodass man abschätzen kann, ob die Fortschritte einen Neukauf rechtfertigen, falls man bereits ein MacBook Pro besitzt. Vor allem aber freuen wir uns an der tollen Technik, die Apple in allen Modellen verbaut hat. Wir erläutern, was technisch geboten wird und wie es funktioniert. (Spielzeit: 46 Minuten.)

