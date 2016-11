Heute leider keine Live-Sendung, DSL-Netz in Frankfurt ist gestört

Wegen einer Störung des DSL-Netzes der Telekom in Frankfurt können wir heute leider nicht live senden.



Die Störungen begannen gegen 14 Uhr und bestehen seitdem durchgängig. Wie man den einschlägigen Störungs-Webseiten entnehmen kann, scheint es ein großflächiger Ausfall zu sein.



Zwischendurch ist das Netz immer mal wieder für ein paar Minuten verfügbar, um dann erneut auszufallen. Offenbar ist auch das Mobilfunknetz betroffen (oder es ist überlastet, weil viele Leute nun darauf ausweichen). Dadurch können wir nicht per Mobilfunk senden.



Tut uns sehr leid! Wir werden die Sendung am Dienstag nachholen.