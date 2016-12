Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Hat Apple mich noch lieb? Oder frisst die Revolution ihre Kinder? Die alten Hasen unter den Mac-Anwendern können sich noch gut an die "dunklen Jahre" erinnern, als Apple unterzugehen drohte. Da ging es um mehr als nur einen beliebigen Computerhersteller. Es hat uns tatsächlich etwas bedeutet. Viele von uns haben sich bei Freunden und Kollegen für die Marke eingesetzt und so manche Schlacht in den Computer-Foren geschlagen. Jetzt geht es Apple wieder prächtig, besser denn je. Doch der Erfolg kam durch das iPhone, nicht durch den Mac, und Apples Kunden sind vor allem iPhone-Kunden, keine Mac-Kunden. Hat Apple überhaupt noch Interesse an den alten Gefährten? Wie sicher kann man sein? Wie viel Aufmerksamkeit kann die Firma noch für die Mac-Kunden aufbringen? Was können wir in Zukunft erwarten? (Spielzeit: 54 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig