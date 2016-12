Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Luminar: Leistungsfähige Photo-Software für den Mac Luminar ist eine Mischung aus "Photos" und Photoshop. Es bietet viele tolle Funktionen, die "Photos" nicht hat. Es ist aber bei weitem nicht so kompliziert und teuer wie Photoshop. Das Beste ist, dass sich Luminar als Plugin innerhalb von "Photos" benutzen lässt. Was wird geboten? Geboten wird eine schnelle Korrektur von Fotografien, die aber bei Bedarf auch sehr mächtig sein können. Man kann ein paar gute Filter anwenden, die vieles automatisch einstellen, oder man kann komplexe Kompositionen erzeugen anhand von Ebenen und Masken. Sogar intelligente Retuschen sind möglich, etwa wenn der berühmte Leuchtturm an der Küste verschwinden soll. Gerd Ohlweiler verwandelt damit ein paar triste Aufnahmen in ansehnliche Kunstwerke, die durchaus aus Photoshop stammen könnten. (Spielzeit: 24 Minuten.)

