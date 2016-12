Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Test: MacBook Pro 15" (1/3) Nach der enormen Kontroverse um die neuen MacBook Pro-Modelle war es umso interessanter, das Flaggschiff-Modell im Studio unter die Lupe zu nehmen. In drei Beiträgen untersuchen wir die verschiedenen Aspekte des Geräts. Im ersten Teil geht es um das neue Design. Wie viel dünner und leichter ist das Gerät? Wie sehr macht sich das im Alltag bemerkbar? Ausführlich widmen wir uns der neuen Tastatur. Wir vergleichen sie mit zwei früheren Modellen und richten unsere Mikrofone auf die Tasten. Ist die neue Version wirklich so laut, wie es im Web zu lesen war? Ein kurzer Performance-Vergleich gibt einen Eindruck über den Unterschied zum direkten Vorgänger-Modell. Manche Dinge wurden kaum schneller, manche jedoch sehr deutlich. (Spielzeit: 41 Minuten.)

