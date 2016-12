Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Test: MacBook Pro 15" (2/3) Im zweiten Teil unseres Tests zum neuen MacBook Pro zeigen wir die neuen Anschlüsse, die sowohl mit Thunderbolt 3 als auch mit USB-C funktionieren. Da wir schon einige Beiträge zu den neuen Anschlüssen gemacht haben, konzentrieren wir uns diesmal auf den täglichen Umgang mit der Schnittstelle. Die winzigen Buchsen sind erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, wie leistungsfähig sie sind. Kein Wunder, dass Apple den ganzen alten Krempel nicht mehr einbauen wollte. Aber wie gestaltet sich nun der Umstieg im Alltag? Gerd Ohlweiler berichtet von seinen Erfahrungen. Ein Highlight der neuen Modellreihe ist das verbesserte Display. Es ist strahlend hell. Der Bildeindruck ist packend. Vor allem ist es unfassbar dünn. (Spielzeit: 31 Minuten.)

