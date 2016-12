Vorschau

Am Sonntag gab's die letzte Sendung des Jahres. Oohh... In der Sendung feierten wir unseren Jahresrückblick, voll mit allem, was das Jahr interessant gemacht hat oder weg musste.



Diese Sendung wird's ausnahmsweise nicht als RePlay-Version geben, stattdessen wird sie erst in ein oder zwei Tagen erscheinen. Der Grund ist, dass Bild und Ton in der Aufzeichnung etwas verschoben sind. Das passiert hin und wieder, und es lässt sich problemlos korrigieren, allerdings benötigt es etwas Zeit für die Bearbeitung.