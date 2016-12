Baustelle: Trailer-Wiedergabe wird renoviert

In dieser Nacht und am Vormittag bauen wir eine neue Technik ein, die für die Wiedergabe der Trailer zuständig ist. Vermutlich werden ab und zu ein paar merkwürdige Dinge geschehen, bis alles rund läuft.



Die Wiedergabe der "ganzen" Filme ist von diesen Arbeiten nicht betroffen. Man kann also ungestört Filme ansehen und laden.



Die Arbeiten werden sich vermutlich über mehrere Tage hinziehen. Wer während dieser Zeit einen Bug findet, darf ihn behalten.



Was verbessert sich durch die neue Technik? Nicht viel. Die Trailer werden etwas kompatibler sein für einige obskure Kombinationen, meist in Zusammenhang mit Firefox und/oder Flash.