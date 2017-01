Frohes Neues Jahr!





Natürlich wünschen wir allen unseren Zuschauern einen tollen Start in ein hoffentlich erfreuliches Jahr 2017. Aber vor allem möchten wir uns bedanken für die Treue und die Mitwirkung der Zuschauer im vergangenen Jahr. Wir hoffen, dass wir uns diese Treue auch im kommenden Jahr verdienen können.



Was wird das Jahr 2017 für die Mac-Anwender bringen? Und für Mac-TV?



In einem weiteren Sinn ist die digitale Welt die nicht-lokale Verbundenheit mit der Essenz des Materiellen. Zwar verbunden mit einer fortschreitenden Selbst-Aktualität des Betrachters im Fluss der Ereignisse, aber immer nur als eine Manifestierung des Vergangenen.



Diese Flüchtigkeit des Bestehenden einerseits, und der Bestand der Flüchtigkeit andererseits, könnte man als reine Potentialität missverstehen. Doch das digitale, nicht-messbare Potential des Internets entfaltet sich erst über die dingliche (aber nicht notwendigerweise materielle) Kontinuität des Lokalen.



Es ist eine Form der Natur, deren Essenz darin besteht, weder essentiell noch natürlich zu sein, aber immer schockierend konkret.



Was bedeutet das für Mac-TV? Wir befinden uns eindeutig an der Schnittstelle von Synchronität und Individualismus. Anders gesagt, das kontinuierliche Bewusstsein ist eine Konstante.



Diese Gedanken werden uns leiten in ein frohes und erfolgreiches Jahr 2017!



Das Team von Mac-TV!