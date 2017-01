Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen LG Ultrafine Display: Der 5k-Monitor fürs MacBook Pro Apple bietet keine eigenen externen Displays mehr an, und das ist schade. Allerdings hat man mit dem Hersteller LG zusammengearbeitet, um ein Display speziell auf das neue MacBook Pro abzustimmen. Denn nur mit einem besonderen Trick kann man über Thunderbolt eine 5k-Auflösung realisieren. Wer also diese fantastische Auflösung haben möchte, ist derzeit auf das LG-Display angewiesen. Ein weiterer Bonus: Das MacBook Pro wird mit einem einzigen Kabel verbunden, und dieses Kabel lädt das MacBook Pro gleichzeitig auf. Man könnte also meinen, dass die Mac-Gemeinde sehr erfreut ist. Aber das LG-Display ist stattdessen recht umstritten, und das liegt vor allem am Design. Im Studio führen wir das Gerät vor. Gerd Ohlweiler hatte es eine Weile in Gebrauch und erzählt von seinen Eindrücken. (Spielzeit: 52 Minuten.)

