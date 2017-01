Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! (Woche 3/2017) Abgesehen von jeder Menge guter Laune gab's zwei heiße Themen in dieser Rundschau. Zuerst ging's um die feine Firma Oracle, die mit Datenbanken erfolgreich ist. Beispielsweise speichern die Supermarkt-Ketten ihre Umsätze in solchen Oracle-Datenbanken. Natürlich würde Oracle diese Daten niemals zusammen mit den Kundendaten verkaufen -- außer natürlich gegen Geld. Google, Facebook und Twitter sind bereits an Board. Ahoi! Das zweite Thema beschäftigte sich mit Siri. Apple hat ja ein neues System, welches mit neuronalen Netzen zu mehr Intelligenz führen soll. Nun stellt sich die Frage, was das in der Praxis heißt. Anhand einiger Beispiele demonstrieren wir, dass es noch enge Grenzen gibt. Interessant ist es allemal. (Spielzeit: 22 Minuten.)

