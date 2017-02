Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Was taugt die Touch Bar in der Praxis: Beispiel Photoshop Bei der neuen Touch Bar interessiert uns alle, wie nützlich sie wirklich ist. Beurteilen kann man dies nur anhand echter Anwendungen, am besten solche, die man schon länger benutzt. Ein besonders guter Kandidat ist Photoshop. Erstens, weil hier professionelle Entwickler arbeiten, die zudem Apples volle Unterstützung haben. Und zweitens, weil es eine typische Mac-Applikation ist, eben der ganz normale Alltag. Gerd Ohlweiler zeigt, welche Funktionen man mit der Touch Bar steuern kann. Wir untersuchen, wie gut es sich in die Bedienung einfügt. Ist es ein störendes Geflacker? Oder sind es nützliche Abkürzungen? Der Beitrag versteht sich nicht als Photoshop-Tutorial, sondern er soll einen Eindruck über die Touch Bar vermitteln. Er ist also auch für Anwender interessant, die Photoshop nicht benutzen. (Spielzeit: 31 Minuten.)

