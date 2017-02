Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen macOS Sierra: Die besten Apps für die Menüleiste Eine der besten Funktionen von macOS ist die frei konfigurierbare Menüleiste. Hier kann man kleine Helfer platzieren, die sehr praktische Funktionen zur Verfügung stellen. Apple liefert ein paar dieser Menuüeisten-Programme mit, aber den echten Wahnsinn bekommt man erst mit Apps von Drittanbietern. Es sind jene cleveren Kleinigkeiten, auf die man bald nicht mehr verzichten möchte. Gerd Ohlweiler hat auf seinen Macs ungefähr 120 (gefühlt!) solcher Mini-Apps installiert und stellt uns die besten davon vor. Übrigens funktionieren diese Apps nicht nur unter macOS Sierra, sondern auch auf älteren Betriebssystem-Versionen. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, sollte unbedingt einen Blick darauf werfen, denn es ist eine sehr nützliche Eigenschaft von macOS. (Spielzeit: 41 Minuten.)

