jetzt buchen Welche Zukunft hat das iPad? Welche Zukunft hat das iPad? Tim Cook sagt, es sei die Zukunft des Personal Computers. Andere Leute sagen, es war ein vorübergehendes Phänomen. Wiederum andere Leute sagen, das iPad hätte durchaus den Personal Computer ablösen können, aber Apple hat es falsch angefasst. Nach dem siebten Geburtstag des iPads ist es eine gute Gelegenheit, eine Resümee zu ziehen und einen Ausblick zu wagen. Was ist gut am iPad? Was ist schlecht, und warum? Während Gerd sich eher etwas weg vom iPad bewegt, benutzt Jörn sein iPad immer öfter. In einer munteren Debatte tauschen wir unsere Gründe dafür aus. Außerdem gehen wir der Frage nach, welche Fesseln das iPad derzeit noch zurückhalten, und was Apple daran ändern müsste. (Spielzeit: 55 Minuten.)

