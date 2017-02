Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Also doch? Gerüchte über Macs mit ARM-Prozessor Arbeitet Apple an Macs mit ARM-Prozessoren, wie sie in den iPhones und iPads verbaut sind? Je leistungsfähiger Apples A-Prozessoren werden, desto offensichtlicher wird diese Frage. Die aktuellsten Gerüchte sprechen von einem Co-Prozessor, der den weiterhin eingebauten Intel-Prozessor unterstützen soll. Wir diskutieren, was an dem Gerücht dran sein könnte und untersuchen dabei verschiedene Szenarien. Wo würde ein Co-Prozessor Sinn machen? Welche Funktionen würden für den Anwender herausspringen? Welche Funktion wäre so wertvoll, dass es den enormen Aufwand einer solchen Architektur rechtfertigen würde? (Spielzeit: 34 Minuten.)

