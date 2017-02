Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen AirPods: Apples neue Kopfhörer ausprobiert Wie gut sind Apples neue Kopfhörer? Sieht man blöd damit aus? Wie angenehm sind sie zu tragen, und wie eindrucksvoll ist der Klang? In unserem Live-Test gehen wir ausführlich auf diese Fragen ein. Wir zeigen, wie man die AirPods mit dem iPhone koppelt, und wie diese Kopplung auf andere Geräte (etwa ein MacBook) übertragen wird. Wir demonstrieren die neue Box, mit der die AirPods aufbewahrt und aufgeladen werden. Außerdem zeigen wir die Einstellungen, die per Software vorgenommen werden. Dabei ist natürlich die Bedienung per Siri von besonderem Interesse, weil die AirPods damit bedient werden. Ist das praktisch oder umständlich? Unsere Zuschauer vergeben am Ende eine Wertung per Voting. (Spielzeit: 49 Minuten.)

