Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Die großartige Challenge! Der schnellste Weg zur Lösung Oft sind es die cleveren Kleinigkeiten, die besonders nützlich sind, weil sie ein Problem schnell und einfach lösen. Wir haben eine Reihe besonders praktischer und unterhaltsamer Tricks gesammelt und stellen sie hier vor. Manche davon lösen oft genannte Probleme, und andere laden zum weiteren Experimentieren ein. Ganz besonders erstaunlich ist eine kleine App, die mathematische Formeln lösen kann. Die wenigsten von uns werden das benötigen, aber die meisten von uns erinnern sich mit einem leichten Grusel an den Mathe-Unterricht. Irgendwie ist es ziemlich unverfroren, dass eine kostenlose App diese kniffligen Aufgaben innerhalb einer Sekunde lösen kann. Dies und mehr gibt's in unserem munteren Kuddelmuddel mit lustigen Tricks rund um den Mac und iOS! (Spielzeit: 51 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig