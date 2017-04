Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen HomeKit-Stories: Was kann HomeKit in der Praxis? (2) Lohnt es sich, seinen Haushalt mit HomeKit-Geräten auszustatten? Was bringt es, wenn Licht, Jalousien, Fernseher und Türen automatisch oder per Sprachbefehl reagieren? Wie zuverlässig funktioniert es? Um das herauszufinden, lassen wir uns per Skype vorführen, wie es in den Haushalten unserer Zuschauer aussieht. Die dort gezeigten Lösungen sind teilweise erfreulich einfach (etwa die Steuerung von Licht) und teilweise durchaus komplex (etwa wenn ein einziges Kommando eine ganze Reihe von Geräten gleichzeitig in Aktion versetzt). Interessant ist dabei, dass Apples HomeKit für viele Dinge noch nicht verwendet werden kann, sodass man auch mit anderen Anbietern und Techniken konfrontiert wird. Wie bringt man das zusammen? (Spielzeit: 33 Minuten.)

