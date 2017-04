Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau XXL (1: Dateien verwalten) Zehn Themen gab’s in einer Spezial-Ausgabe unserer beliebten Rundschau. Beim ersten Thema ging’s um die Organisation von Dateien. Das klingt unspektakulär, aber Apple befindet sich derzeit auf der Suche nach einem neuen und besseren Konzept, und das ist spannend. Vom Mac sind wir die Organisation durch Ordner gewohnt, aber Apple hat jüngst ein neues, flexibleres Konzept eingeführt: Tags. Aber benutzen wir sie wirklich? Für iOS gibt’s (so gut wie) keine Tags. Stattdessen werden Dateien durch Apps geordnet. Aber kürzlich kamen auch hier Ordner hinzu, wenn auch nur über iCloud. Es ist offenbar eine Baustelle. In der Sendung unterhalten wir uns über den Stand der Dinge und darüber, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln könnten. (Spielzeit: 26 Minuten.)

