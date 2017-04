Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau XXL (2: MacBook, Touch Bar, TV-Service) Zwei von drei Themen durften die Zuschauer spontan bestimmen. Die größte Zustimmung gab's für eine Bestandsaufnahme beim MacBook. Gerd wurde gebeten, seine Erfahrungen mit dem Gerät zusammenzufassen und eine Prognose für die nächste Revision zu wagen. Speziell die Performance ist ein kritischer Punkt für die Anwender, die sich überlegen, ob ein Kauf lohnt. Und da wir schon mal dabei waren, kam die neue Touch Bar erneut auf den Prüfstand. Wie bewährt sie sich in der Praxis? Gibt es überhaupt genügend Gelegenheiten, sie zu benutzen? Das dritte Thema war unsere Prognose, wie ein TV-Service von Apple aussehen könnte, mit dem man ganz normale TV-Sender empfangen kann. YouTube hat gerade in den USA einen solchen Dienst angekündigt. (Spielzeit: 38 Minuten.)

