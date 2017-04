Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau XXL (3: März-Keynote, Apple Pay) Die Gerüchteküche sagt eine Keynote für März voraus. Was ist dabei zu erwarten? Vielleicht gibt's ja Neuheiten beim iPad, eventuell eine neue Generation. Vielleicht wäre es für die deutschen Zuschauer jedoch aufregender, wenn Apple Pay endlich in Deutschland eingeführt würde. Dieses Thema hat kurioserweise sehr viele Zuschauer-Kommentare ausgelöst. Offenbar können es viele Zuschauer kaum erwarten, bis der Dienst endlich in Deutschland eingeführt wird. Aber was wäre, wenn die großen Banken erstmal nicht mitmachen? Würden wir dann die Bank wechseln? Und welche Läden würden es unterstützen. Einige unserer Zuschauer berichten von ihren Erfahrungen mit einer französischen Bank, die bereits Apple Pay erlaubt. (Spielzeit: 21 Minuten.)

