jetzt buchen Die großartige Rundschau XXL (4: Time Machine, AirPods) In unserem Forum häufen sich die Berichte über Fehlermeldungen bei Time Machine. In einem Voting wollten wir herausfinden, wie viele Zuschauer von diesen Problemen betroffen sind. Das Ergebnis war verblüffend. Ist das ein Hinweis darauf, dass sich etwas verändert hat? Oder ist es ein Anzeichen dafür, dass Apple diese Technologie als obsolet betrachtet und folglich nicht mehr pflegt? Aber wie kann ein Backup-System obsolet sein? Irgendwas ist da im Busch, aber was? Als zweites Thema wenden wir uns erneut den AirPods zu. Gerd ist ja der Meinung, dass er mit AirPods etwas doof aussieht. Ganz anders bei Jörn: Jörn sieht auch ohne AirPods doof aus. In einem Voting legen wir fest, ob sich Gerd mit AirPods in die Öffentlichkeit wagen soll. Wir fragen die Zuschauer nach ihren Erfahrungen und Eindrücken. (Spielzeit: 43 Minuten.)

