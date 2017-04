Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau XXL (5: Wearables, Apple Watch) In der letzten Rundschau-Folge ging es bereits um die AirPods, und wir erweitern das Thema ein wenig. Apple scheint derzeit zum Marktführer bei "Wearables" zu werden, also bei Technologie, die man am Körper trägt. Das liegt vor allem am Erfolg der Apple Watch. Wir schauen uns ein paar Daten und Grafiken an, die illustrieren, wie sich Apples Erfolg ergeben hat. Außerdem macht es deutlich, dass Apple hier sehr strategisch vorgeht. Vermutlich wird Apples seine Produktpalette rasch erweitern. Als zweites Thema debattieren wir einen Aspekt der Apple Watch, der anfangs zentral wichtig war und heute kaum noch eine Rolle spielt: die Watch als teures Luxus-Objekt. Warum hat das nicht funktioniert, und wie hat Apple darauf reagiert? (Spielzeit: 28 Minuten.)

