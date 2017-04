Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Das Design von iOS 10: Wo führt es uns hin? Jony Ive hat in iOS 7 ein radikal neues Design eingeführt, welches in den nachfolgenden Versionen weiter verfeinert und korrigiert wurde. Mit dem aktuellen iOS 10 erprobt Apple jedoch den nächsten großen Wechsel, der vermutlich im zukünftigen iOS 11 fortgeführt und finalisiert werden wird. Wir unterhalten uns darüber mit Kevin Reutter. Er zeigt, was die wesentlichen Design-Elemente von iOS 10 waren und welche Funktion sie unterstützten. Wir debattieren, wie gut sich das Design von iOS 10 in der Praxis (und für unseren Geschmack) bewährt hat. Besonders interessant ist ein Ausblick auf iOS 11. Welche Hinweise gibt es bereits auf dessen Design? Und wie gut würde es unseren Zuschauern gefallen? (Spielzeit: 49 Minuten.)

