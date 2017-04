Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen RAW Power: Der neue Foto-Editor fürs RAW-Format RAW Power ist eine Software, mit der man Fotos im RAW-Format bearbeiten kann. Viele Anwender würden dazu Lightroom benutzen, aber vielleicht ist der enorme Funktionsumfang etwas zu viel. Ein Entwickler aus dem ehemaligen Aperture-Team möchte diese Lücke füllen mit einer Software, die entweder als eigene Applikation oder als Plug-In für die Fotos-App benutzt werden kann. Damit ist es möglich, in der vertrauten Umgebung der Fotos-App zu bleiben (und auch die Vorzüge von iCloud nutzen), aber dennoch erhält man sehr gute Werkzeuge, um das Potenzial von RAW-Fotografien auszuschöpfen. Außerdem kann man die vielen weiteren Plug-Ins nutzen, die es mittlerweile gibt. Gerd Ohlweiler gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der Software. (Spielzeit: 25 Minuten.)

