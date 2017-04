Trailer Sehen Sie eine

jetzt buchen Die großartige Rundschau! (Woche 11/2017) Gerd verkauft seinen Lieblings-Mac, das hilflose kleine MacBook, welches in vielen Sendungen seine Dienste treu und klaglos verrichtete. Wir sind empört! Wir verlangen eine schonungslose Aufklärung dieses Vorfalls! Nächstes Thema: Wie schlägt sich der 5k-Monitor im Alltag, den wir vor ein paar Wochen im Test hatten? Ist es immer noch die beste Wahl für Käufer des MacBook Pro? Ein weiteres Thema dreht sich um Googles Home-Appliance. Das ist ein kleiner Lautsprecher, der auf Zuruf irgendwelche Fragen beantworten oder Aufgaben erledigen kann, vergleichbar mit Siri. Dort wurde nun erstmals Werbung ausgegeben, jedoch nicht klar Erkennbar als Werbespot, sondern als Teil einer Antwort. Kann man diesen Geräten noch trauen, wenn die Antworten von Werbekunden stammen? (Spielzeit: 42 Minuten.)

