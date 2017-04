Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Groß 1280 Pixel

5.1 Mbit/s Klein 640 Pixel

1.1 Mbit/s APFS: Was bringt Apples neues Dateisystem? Apple führt gerade ein neues Dateisystem ein. Obwohl es ein riesiges und interessantes Projekt ist, spricht Apple kaum darüber. Das liegt daran, dass Apple generell nicht mit technischem Krimskrams in die Schlagzeilen geraten will. Das Dateisystem ist jedoch die Basis für viele wichtige Funktionen, und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Alle Apple-Plattformen, von der Watch über das iPhone bis hin zum Mac sind davon betroffen. In einem Vortrag erklären wir, was das neue APFS-System kann und warum das cool ist. Dabei widmen wir uns allen wichtigen Konzepten wie Copy-on-write, Snapshots, Cloning oder Versionierung. Wir erläutern, welche Funktionen, die wir heute schon benutzen, davon beeinflusst sein werden. (Spielzeit: 55 Minuten.)