jetzt buchen Die großartige Rundschau! (Woche 13/2017) Zwei Themen gab's in dieser Rundschau: Jörn hat endlich seine AirPods geliefert bekommen. Gerd hatte dazu bereits einen ausführlichen Testbericht gemacht. Welche Erfahrungen hat Jörn mit seinen AirPods gemacht? Tatsächlich gab es einige tolle Entdeckungen und auch manche Flops, oder Dinge, die nicht nicht ganz zu Ende programmiert wurden. Das muss natürlich erzählt und diskutiert werden! Als zweites Thema werfen wir einen Blick auf Apples neue iPads, die vor wenigen Tagen in einer neuen Version vorgestellt wurden. Es handelt sich um neue Einsteiger-Modelle, die vor allem mit einem günstigen Preis überzeugen sollen. Was also bekommt man fürs Geld, und worauf muss man verzichten? Gerd und Jörn wagen eine erste Einschätzung. (Spielzeit: 35 Minuten.)

