jetzt buchen Samsung Galaxy S8: Besser als das iPhone? Vor ein paar Tagen hat Samsung das neue Galaxy S8 vorgestellt. Für Apple-Anwender ist es interessant, weil es Eigenschaften vorwegnimmt, an denen angeblich auch Apple für das kommende iPhone 8 arbeitet. Vor allem betrifft es ein beinahe randloses Display, welches an den Rändern leicht gebogen ist, um einen besonders flachen Eindruck zu machen. (Tatsächlich ist das Galaxy S8 dicker als das iPhone 7). Durch das randlose Display wird das Gehäuse insgesamt kleiner. Außerdem fiel der Home-Button weg zugunsten einer virtuellen Button-Leiste. Das ist ebenfalls eine Eigenschaft, die man für das kommende iPhone 8 vermutet. Wie genau funktioniert das? Hat Samsung jetzt erstmal die Nase vorn? (Spielzeit: 42 Minuten.)

