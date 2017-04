Trailer Sehen Sie eine

kurze Vorschau! Ticket Diesen Film

jetzt buchen Apple Music: Features, die zum Jubeln einladen Apple hat für seinen neuen Musik-Dienst einige Kritik eingesteckt. Mittlerweile wurde jedoch vieles verbessert. Es ist inzwischen weit mehr als nur ein simpler Ersatz für den alten iTunes-Store. Sondern es geht weit darüber hinaus. Mit künstlicher Intelligenz und vielen redaktionellen Angeboten will Apple helfen, die besten Fundstücke für jeden Anwender an die Oberfläche zu bringen. Es gibt so viel zu entdecken, dass es manchmal etwas überwältigend wirkt. Aber anders als beim Start gibt es mittlerweile eine halbwegs logische Ordnung, wie man sich durch das Angebot wühlt. Und das lohnt sich wirklich. Wir zeigen in diesem Beitrag, welche Angebote innerhalb von Apple Music man sich erneut anschauen sollte, und wie man am besten dorthin findet. (Spielzeit: 24 Minuten.)

Prepaid Kleines Abo Super-Abo 3 Filme 10 Filme 25 Filme

pro Monat 50 Filme

pro Monat Gültigkeit

3 Tage Laufzeit

3 Monate Laufzeit

12 Monate Keine Kündigung nötig, endet automatisch Verlängert sich um 3 Monate, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. Verlängert sich jährlich, bis gekündigt wird. Kündigung ist jederzeit per Mausklick möglich. 2,99 €

einmalig Prima zum

Reinschnuppern! 5,99 €

pro Monat

Vierteljährliche Abrechnung 4,99 €

pro Monat

Jährliche Abrechnung Buchen Buchen Buchen Zahlungsweise: In Deutschland per Lastschrift.

Andere Länder per Überweisung. Ausgewählt: Ticket

Preis: 2,99 Euro einmalig